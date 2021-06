Podczas obławy dostali informację o kolejnym ataku na kobietę. Zatrzymali 18-latka, usłyszał zarzuty zgwałcenia

Przeczesywali teren pieszo, samochodami i na motocyklach

Jeszcze zanim udało się go ująć do mundurowych dotarła informacja o tym, że około godziny 14 zaatakowana została druga kobieta. - W rejonie parku Feliksa doszło do kolejnego incydentu związanego z możliwością popełnienia przestępstwa na tle seksualnym. Dyżurny jednostki koordynujący działaniami podległych patroli natychmiast wysłał wszystkie dostępne siły w ten rejon miasta, mając na uwadze powagę sytuacji - relacjonuje Mariusz Majewski, rzecznik KPP w Nowym Tomyślu.

Zatrzymany przed marketem

Około godziny 15 na ulicy Wypoczynkowej, nieopodal rampy rozładunkowej jednego z marketów, patrol policyjnych motocyklistów zauważył mężczyznę odpowiadającego opisowi sprawcy. - Funkcjonariusze podjechali do mężczyzny i zatrzymali go - powiedział Majewski. Zatrzymanemu - 18-letniemu mieszkańcowi powiatu nowotomyskiego - w czwartek przedstawiono zarzuty dotyczące przestępstwa zgwałcenia i doprowadzenia innej osoby do poddania się innej czynności seksualnej. Podejrzany nie był do tej pory karany. Jak dodał Majewski, nowotomyska policja nie odnotowała w ostatnich miesiącach zdarzenia podobnego do środowych ataków. Śledczy wystąpią do sądu o tymczasowe aresztowanie 18-latka. Zgodnie z Kodeksem karnym za gwałt grozi kara od dwóch do 12 lat więzienia.