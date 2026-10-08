Poznań 16-latek z blisko czteroletnim zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów, w tym rowerów Oprac. Svitlana Kucherenko |

Przepisy dla osób kierujących hulajnogą elektryczną Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Wielkopolska policja

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Pijany 16-latek kierował hulajnogą elektryczną, a na dodatek przewoził nią swoją koleżankę. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu.

"Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec 16-latka środka wychowawczego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów na okres 47 miesięcy. Zakaz obejmuje nie tylko pojazdy silnikowe, ale również hulajnogi elektryczne oraz rowery" - informuje wielkopolska policja.

Pijany 16-latek jechał hulajnogą z pasażerką Źródło zdjęcia: Wielkopolska policja

Oznacza to, że przez blisko cztery lata chłopak nie będzie mógł samodzielnie poruszać się tego typu pojazdami. Jak wyjaśnia policja, możliwość ubiegania się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi będzie miał dopiero po osiągnięciu przez niego 21. roku życia.

Pierwszy taki przypadek w Wielkopolsce

"Rozstrzygnięcie jest szczególnie interesujące, ponieważ jest to pierwszy tego rodzaju przypadek w Wielkopolsce, w którym wobec nieletniego zastosowano tak daleko idący środek wychowawczy związany z zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów" - dodaje policja.