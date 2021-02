Biskup o wsparciu dla skrzywdzonych "przez niektórych duchownych" i dla "niesłusznie oskarżanych" kapłanów

"Chciałbym być blisko z Wami, w modlitwie, ze słowem współczucia i otuchy oraz z wyciągniętą ręką do pomocy i wsparcia. Chciałbym być blisko tych, którzy zostali skrzywdzeni przez niektórych duchownych i tych, którzy zostali zgorszeni tymi faktami i nie zawsze adekwatną reakcją przełożonych. Chciałbym być blisko również kapłanów, którzy byli niesłusznie oskarżani i wyśmiewani, oraz tych, dla których długotrwałe złe wieści o diecezji stały się ciężarem nie do uniesienia. Chcę być z Wami w tym doświadczeniu” – napisał biskup w liście opublikowanym na stronie diecezji kaliskiej..

Odwołanie biskupa Edwarda Janiaka

3,44 promila we krwi i naciski na rektora seminarium

To niejedyne kontrowersje związane z byłym ordynariuszem diecezji kaliskiej. 2 czerwca ub. roku biskup Janiak nietrzeźwy trafił do szpitala w Kaliszu z powodu podejrzenia udaru. Jak się okazało, we krwi miał 3,44 promila alkoholu. Kaliska kuria nie chciała komentować tej sprawy. Ówczesny rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik oceniał, że "jeśli informacje przekazane w mediach się potwierdzą – to opisywana sytuacja nigdy nie powinna się wydarzyć".