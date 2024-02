czytaj dalej

Nie byłoby tej bezstronności, która powinna być zachowana. To jest oczywiste - powiedział przewodniczący komisji śledczej do spraw wyborów kopertowych Dariusz Joński, odnosząc się do wyłączenia Michała Wójcika z przesłuchania prokurator Ewy Wrzosek. Polityk PiS odniósł się do tej sytuacji i stwierdził, że był to "kuriozalny i skandaliczny wniosek". Na konferencji prasowej przedstawił swój zestaw pytań do świadka.