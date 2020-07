List w butelce zamurowany w dworcowej poczekalni. "Jak to krzyżaki ludzi wysiedlali"

"Obaj z Kalisza zamurowaliśmy tę kartkę na pamiątkę. Kto znajdzie tę kartkę, to sobie przypomni hitlerowską wojnę z ludźmi jak to krzyżaki ludzi wysiedlali" - brzmi treść listu z butelki znalezionego w trakcie remontu poczekalni dworca w Nowych Skalmierzycach.

Autorami rękopisu są Jan Karalewski ur. 27.01. 1902 r. i Władysław Sobański ur. 13.05.1900 r. Proszą w liście, by ten, kto go odnajdzie, wspomniał o nich i hitlerowskiej niewoli. Kartka ma uszkodzone brzegi, ale tekst jest czytelny.