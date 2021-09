Autobus spadł z mostu, zginęło 11 osób. O tragedii przypomniał wnuk jednej z ofiar

Był 13 września 1969 roku. Dochodziła godzina 6. Autobus, którym z wycieczki do Trójmiasta wracali pracownicy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Radlinie zatrzymał się przed mostem między Lubrzem a Nowym Miastem nad Wartą, by przepuścić jadący z przeciwka pojazd. Z autobusu wysiadła wówczas miejscowa nauczycielka. Kobietę zabrano po drodze, złapała autobus "na stopa".

Po chwili pojazd ruszył. - Wjechaliśmy na most i w pewnym momencie poczułem, jakbyśmy na tym moście się nie mogli zmieścić i się ocieramy. Wstałem z siedzenia i drogi nie widziałem, tylko przepaść (...) Kierowca stanął, trzymał kierownicę, głowę skierował do pasażerów i mówił: "Ludzie, ratujcie się!" - wspominał przed rokiem w TVN24.pl Henryk Banasik, jeden z pasażerów.

Z pomocą ruszyli też czterej kierowcy ciężarówek, które stały na pobliskim parkingu. Pierwszych rannych do szpitali zawozić mieli mieszkańcy. A potem, gdy na miejsce przybyły już karetki, to one zabierały poszkodowanych do szpitali w Środzie Wielkopolskiej i Jarocinie. "Zmobilizowano całą miejscową służbę zdrowia. Na przykład w Jarocinie zgłosiły się ochotniczo pielęgniarki zakładowe. W obu miastach stawili się zaraz ludzie chcący oddać krew rannym" – pisała "Gazeta Poznańska".