Zaatakował ratowników, zniszczył karetkę

Seria agresywnych zachowań

- W rozmowie z medykami okazało się, że mieszkaniec gminy Miłosław w trakcie próby przetransportowania go do szpitala kopnął jednego z ratowników medycznych - tłumaczy młodszy aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.

Zatrzymany po 40 minutach

Torba wróciła do ratowników. 21-latek uciekł z miejsca zdarzenia. Został znaleziony po około 40 minutach w Spławiu. - Biorąc pod uwagę oczywiście możliwy jego stan zostali wezwani także ratownicy medyczni z Wrześni. Niestety w trakcie obezwładniania został także uderzony policjant. Mieszkaniec gminy Miłosław stosował bierny opór, był agresywny oraz nie stosował się do poleceń - opisuje Wojciński.

Mężczyzna w końcu został przetransportowany do Szpitala Powiatowego we Wrześni, gdzie dyżurujący lekarz przekierował go do specjalistycznej placówki medycznej w Gnieźnie. Za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.