Po zderzeniu wysiadł, by porozmawiać z kierowcą ciągnika. Zginął pod kołami nadjeżdżającego auta
Do wypadku doszło o godzinie 20.03 w Nowej Wsi Królewskiej, na drodze wojewódzkiej numer 442. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Mercedesem, podczas wyprzedzania ciągnika rolniczego marki John Deere z kultywatorem, uderzył w lewą tylną część maszyny. Następnie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na prawe pobocze, a później do przydrożnego rowu - wyjaśnia aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.
Potrącił go inny kierowca
Po zderzeniu kierowca Mercedesa wyszedł na jezdnię i podszedł z lewej strony do kierującego ciągnikiem. Wtedy został potrącony przez kierującego Volkswagenem Polo. 30-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu słupeckiego, poniósł śmierć na miejscu.
- Ciało mężczyzny zostanie zabezpieczone do sekcji zwłok w Zakładzie Medycyny Sądowej. 55-letni kierujący ciągnikiem oraz 62-letni kierowca Volkswagena byli trzeźwi. Od obu mężczyzn zostanie dodatkowo pobrana krew do badań - przekazał Wojciński.