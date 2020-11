Od córki wyszła w kapciach, do domu miała 30 metrów. Nie dotarła tam, pani Stanisława zaginęła

Miała na sobie tylko fioletowy sweter, jasne spodnie i kapcie. Policja i rodzina wciąż szukają Stanisławy Pałko z Zakęcia (woj. lubuskie). 79-latka tydzień temu nie wróciła do domu. - Przeczesaliśmy już Zakęcie, teraz sprawdzamy tereny przyległe. Mamy też prośbę do kierowców - mówi rzeczniczka nowosolskiej policji.

Od siedmiu dni policjanci szukają Stanisławy Pałko . 79-latkę po raz ostatni widziano 10 listopada. Około godziny 17.30 opuściła mieszkanie swojej córki w Zakęciu koło Nowej Soli (woj. lubuskie) i miała pójść do swojego domu, który znajduje się 30 metrów dalej. Ślad po niej zaginął.

- Poszukiwania wciąż trwają. Prowadzimy je wielotorowo. Oczywiście cały czas działamy w terenie. Dziś pani Stanisławy szuka 30 funkcjonariuszy z Nowej Soli, 18 z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim i dwóch leśników. Działania prowadzimy na terenach przyległych do Zakęcia, bo samą miejscowość przeczesaliśmy już wszerz i wzdłuż - mówi mł. asp. Renata Dąbrowicz-Kozłowska, rzecznik nowosolskiej policji.

Apel do kierowców

- Apelujemy do kierowców, którzy 10 listopada po godzinie 17 przejeżdżali przez Zakęcie, by przekazali nam nagrania z wideorejestratorów, jeśli takie w swoich samochodach posiadają. Być może sami nie zauważyli samotnej, starszej pani, ale kamera mogła ją gdzieś zarejestrować. To może się znacząco przyczynić od odnalezienia zaginionej - mówi Dąbrowicz-Kozłowska i dodaje: W takich sprawach liczy się czas. Każda informacja jest na wagę złota.