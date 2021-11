Nowa Sól. Stare meble z urzędu zmienili w domki dla kotów

Jesień i zima to trudny czas dla bezdomnych zwierząt. Władze Nowej Soli przypominają mieszkańcom, by nie wahali się pomagać czworonogom. A pracownicy Miejskiego Zaplecza Gospodarczo-Technicznego postanowili dać dobry przykład. Jak? Dają drugie życie starym meblom z urzędu i budują z nich ocieplane budki dla wolno bytujących kotów.

Mają około 1200 kotów

Każda budka jest ocieplona styropianem oraz zabezpieczona papą. Do tej pory powstało około 30 takich domków, część z nich już została ustawiona na terenie miasta. - Poprzez media społecznościowe odezwała się do nas mieszkanka, która wskazała miejsce, w którym widziała kota mieszkającego w kartoniku. Od razu zareagowaliśmy i ustawiliśmy tam budkę. Przy rozplanowywaniu kolejnych lokalizacji chcemy współpracować z naszymi wolontariuszami, którzy najlepiej wiedzą, gdzie będzie potrzebna pomoc – dodaje rzeczniczka.

Nie tylko budki

- Kochamy zwierzęta i staramy się im pomagać z sercem, ale też i z głową. Dlatego nie tylko stawiamy dla kotów budki, ale dbamy też o to, by się niekontrolowanie nie rozmnażały. Ponadto mamy umowę z ponad 100 wolontariuszami, którzy otrzymują z urzędu miasta karmę i dbają o to, by bezdomne zwierzęta miały co jeść. Wiele placówek przeprowadza też zbiórki karmy i nam ją dostarcza – dodaje Batko.