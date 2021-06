Jechał pod prąd, spychał z drogi inne auta, uderzył w wał. Dalej uciekał pieszo, z nożem w ręku

Policjanci z Nowej Soli zatrzymali pirata drogowego. Patrol zauważył go, gdy jechał pod prąd. Na widok radiowozu, kierowca zaczął uciekać - najpierw autem, potem pieszo. Okazało się, że był pod wpływem narkotyków.

Do pościgu doszło w sobotę w Nowej Soli w województwie lubuskim. Policjanci patrolujący ulicę Korzeniowskiego, zauważyli fiata punto, którego kierujący nie zastosował się do znaku zakazu ruchu.

Spychał inne auta, aż sam się rozbił

Mężczyzna zaczął uciekać przed radiowozem, który włączył sygnały świetlne i dźwiękowe. Podczas ucieczki, kierowca znacznie przekraczał dozwoloną prędkość i łamał inne przepisy, zmuszał też innych kierowców do zjeżdżania na pobocze. Po pewnym czasie z dużą prędkością zjechał z drogi asfaltowej na szutrową. - Niemalże wypadł z drogi, wprowadzając auto w poślizg i uderzył w wał przeciwpowodziowy - podaje Sęczkowska.

W wyniku uderzenia samochód nie nadawał się do dalszej jazdy: wystrzeliły w nim poduszki powietrzne, pękła przednia szyba, przebite zostały dwie przednie opony. Mężczyzna postanowił uciekać dalej pieszo. Z auta wybiegł z nożem w ręku.

- Po krótkiej chwili uciekinier był już w rękach policji. 26-latek został zatrzymany i przewieziony do nowosolskiej komendy - wyjaśnia Sęczkowska.

Brał narkotyki, miał zakaz prowadzenia pojazdów

Mężczyzna w komendzie był bardzo pobudzony. Policjanci mieli przypuszczenie, że mógł kierować będąc pod wpływem narkotyków. To się potwierdziło - kierowca sam przyznał, że zażywał amfetaminę i marihuanę. Potwierdził to wykonany test.

Teraz mieszkańcowi Wielkopolski grożą surowe konsekwencje. - Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, prowadzenie pojazdu będąc pod wpływem narkotyków, niedostosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów, spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym oraz szereg popełnionych wykroczeń drogowych odpowie przed sądem. Kodeks karny za popełnione przez niego przestępstwa przewiduje karę do pięciu lat pozbawienia wolności - informuje Sęczkowska.