Lot nad rondem w chmurze pyłu i części. Mandat dla kierowcy, sprawę zbada prokuratura

Młodszy aspirant Adam Wachowski z policji w Nowej Soli mówi tvn24.pl, że samochód uderzył w nasyp na środku ronda Województwa Lubuskiego na południowej obwodnicy Nowej Soli. Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu. - Policjant, który obsługiwał zdarzenie stwierdził, że zniszczenia elementów infrastruktury nie są duże. Ponieważ w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, sprawa została potraktowana jak zwykła kolizja - przekazuje funkcjonariusz.

34-letni kierowca, który doprowadził do zdarzenia był trzeźwy. Otrzymał mandat i - przynajmniej na tamtym etapie - sprawa wydawała się zakończona. Wszystko jednak zmieniło się, kiedy w internecie pojawiło się nagranie, na którym widać lot pojazdu. Na filmie można zobaczyć, że auto wjechało na rondo z dużą prędkością, a potem spektakularnie przeleciało kilkadziesiąt metrów. Pojazd leciał otoczony chmurą podbitej ziemi i odpadających części.

Dostał mandat, ale będzie śledztwo

- Przekazaliśmy sprawę do prokuratury z prośbą o przeanalizowanie, czy nie doszło do spowodowania zagrożenia w ruchu lądowym - mówi mł. asp. Wachowski.

Teraz od śledczych zależy, czy 34-latek usłyszy zarzuty i czy straci prawo jazdy. Policja zaznacza, że kierowca do tej pory wydawał się być odpowiedzialny:

- Nie mamy podstaw, żeby uważać, że miał problemy z przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego. Wszystko wskazuje na to, że doszło do incydentu, który jednak mógł skończyć się bardzo poważnie - zaznacza policjant.

Kolejny lot nad rondem

W zeszłym roku do podobnego zdarzenia doszło w Rąbieniu w województwie łódzkim. Wtedy to pijany 41-latek z impetem wjechał na rondo i wybił się na kilka metrów do góry. Auto wylądowało ponad 60 metrów dalej, na terenie jednej z posesji.