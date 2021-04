Lilu połknęła cztery gwoździe, były w kawałkach wędliny rozrzuconej na osiedlu

Policjanci z Nowej Soli (Lubuskie) starają się ustalić, kto rozrzucił kawałki wędliny z gwoździami na Osiedlu Konstytucji. Kilka z nich zjadła suczka Lilu. - Połknęła cztery gwoździe, trzy dostały się do żołądka, jeden do jelit - wylicza pani Paulina, właścicielka suczki.

"Mieszkańcy os. Konstytucji oraz 1. Maja 26, uważajcie na swoje pupile !!! 15 kwietnia moja sunia zjadła tam kawałki wędliny z wbitymi gwoździami pozostawione na wysokości klatki 8H oraz 8G" - napisała. Zorientowała się, że są niebezpieczne tylko dlatego, że pies nie zdążył połknąć ich wszystkich. Dopiero kiedy przyjrzała się im z bliska, zobaczyła wystające kawałki metalu. "Proszę Was o udostępnianie tej informacji i uwagę podczas spacerów" - dodała jeszcze w swoim wpisie.

"Na szczęście, jak na razie, był to pojedynczy przypadek"

Zawiozła suczkę Lilu do kliniki weterynaryjnej, gdzie pies przeszedł operację. - Podczas zabiegu wyszło na jaw, że Lilu połknęła cztery gwoździe, trzy dostały się do żołądka, jeden do jelit - wylicza pani Paulina.