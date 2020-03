Nocny rajd 14-latków ulicami Poznania. "Ukradli auto babci"

Dwójka nastolatków szalała w nocy z soboty na niedzielę po ulicach centrum Poznania samochodem skradzionym babci jednego z nich. - Urządzili sobie Need for Speed - komentuje Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Zabrali auto babci

- Dwóch 14 latków urządziło sobie Need for Speed w centrum Poznania - komentuje nieodpowiedzialne zachowanie nastolatków Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Jak się okazało, samochód, którym się poruszali, należy do babci jednego z nich. 14-latkowie ukradli auto seniorce. Jak podaje policja, kierujący samochodem nastolatek był poszukiwany przez sąd - miał trafić do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Teraz to samo grozi drugiemu z nich.