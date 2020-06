"Przez przypadek wystrzeliłem. Przestraszony nacisnąłem spust jeszcze dwa razy". Zginęła instruktorka

Rok po tragicznej śmierci instruktorki na strzelnicy w Nietoperku (woj. lubuskie) ruszył proces Maksymiliana S. Mężczyzna odpowiada za zabójstwo 42-latki oraz usiłowanie zabójstwa jej męża. 24-latek nie przyznaje się do winy.

Przed Sądem Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim ruszył proces w sprawie zabójstwa na strzelnicy w Nietoperku (woj. lubuskie). Na ławie oskarżonych zasiadł Maksymilian S. To on zdaniem śledczych oddał trzy strzały do instruktorki Katarzyny Ch. Kobieta została ranna w głowę i klatkę piersiową. Nie miała szans na przeżycie. 24-latek miał próbować zabić również męża kobiety, ale pistolet się zaciął.