Rowerzysta nie przeżył, on miał uciec z miejsca wypadku. Jest zarzut dla 19-latka

- 19-latek został już przesłuchany. Usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Ponieważ uciekł z miejsca wypadku zamiast ośmiu, grozi mu do 12 lat więzienia - przekazała prokurator Iwona Bartolik z Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Wielkopolskim.

Mężczyzna - jak mówi prokurator - przyznał się do winy. Śledczy wystąpili do sądu z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie.

Znaleziono martwego mężczyznę. Rozpoczęła się obława

Do wypadku doszło we wtorek około godziny 18 na pograniczu miejscowości Niepruszewo i Cieśle niedaleko Buku (woj. wielkopolskie). Na wąskiej, nieoświetlonej drodze i przy bardzo złych warunkach pogodowych. - Na ulicy Starowiejskiej znaleziono na drodze mężczyznę. Został on śmiertelnie potrącony przez samochód. Ofiara prawdopodobnie jechała rowerem - informował dyżurny wielkopolskiej policji.