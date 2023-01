"Wzór żołnierza i obywatela". Nie żyje generał Jan Henryk Podhorski, miał 101 lat

"Zawsze dawał świadectwo wielkiej odwagi i poświęcenia dla Ojczyzny"

- Był wzorem żołnierza i obywatela, którego biografia stanowi inspirację dla kolejnych pokoleń, gotowych służyć Polsce. Przykład jego patriotyzmu i wiernej służby Ojczyźnie do dziś jest ważną lekcją dla młodych ludzi - powiedział po jego śmierci wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Uczestniczył w zdobyciu komendy policji i kościoła

Od 24 sierpnia 1939 roku Podhorski był ochotnikiem batalionu Obrony Narodowej "Opalenica". 12 września 1939 roku walczył pod Sompolnem, a pod Sannikami dostał się do niewoli. Po kilku miesiącach wrócił do Rakoniewic, aresztowany przez gestapo, torturowany, uciekł do Koźmina Wlkp.