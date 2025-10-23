Nie chcą remontu drogi rowerowej. Bo... po dziurawej jeździ się wolniej

Poznań. Droga rowerowa na ul. Księcia Mieszka I na wysokości ul. Hercena Źródło: Filip Czekała / TVN24

W Poznaniu trwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Jedną z propozycji rejonowych dużych projektów jest remont ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Księcia Mieszka I.

"Istniejąca nawierzchnia z kostki brukowej na drodze pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Mieszka I na skutek działania warunków atmosferycznych uległa w znacznym stopniu zużyciu. Liczne wybrzuszenia, ubytki powodują gromadzenie się wód opadowych, co w sezonie jesienno-zimowym poprzez zamarzanie zgromadzonej wody znacznie obniża bezpieczeństwo osób podróżujących. Wymiana powierzchni na nawierzchnię asfaltową pozwoli poprawić jakość podróży oraz bezpieczeństwo" - napisał w uzasadnieniu autor projektu Przemysław Czechanowski.

Koszt remontu 1,1 kiliometra drogi pieszo-rowerowej między ulicą Hercena a zjazdem do centrum handlowego Poznań Plaza oszacowano na 770 tys. złotych.