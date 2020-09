16-latek wsiadł na rower i zamiast do szkoły ruszył z Warszawy do Poznania. "Odwiedzić koleżankę"

Miał pojechać do szkoły, ale ruszył w podróż do koleżanki. 16-latek z Warszawy przejechał 170 kilometrów i dotarł do Koła (woj. wielkopolskie). Chłopakiem, który samotnie podróżował w nocy zainteresowała się pracownica zajazdu. O nietypowym podróżniku poinformowała policję.