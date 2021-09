Nowe święto państwowe coraz bliżej. Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy

Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. "Celem projektowanej ustawy jest ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym dla upamiętnienia zrywu z lat 1918-1919" - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta.

- Mam nadzieję, że będziecie państwo - a my razem z państwem - mogli obchodzić narodowe święto zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 27 grudnia już tego, 2021 roku. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby tak właśnie się stało - zapewniał przed tygodniem prezydent Andrzej Duda .

Jak zapowiedział, tak zrobił. Projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego własnie został skierowany do Sejmu.

Pomysł z Wielkopolski

Inicjatywa ustawodawcza prezydenta to odpowiedź na wystąpienie przedstawicieli społeczności i władz samorządowych z regionu Wielkopolski.

"Powstanie Wielkopolskie rozpoczęło się 27 grudnia 1918 roku, nazajutrz po przybyciu Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania i spontanicznym wiecu przed hotelem Bazar, skąd wygłosił on słynne przemówienie. Siły polskie składały się z Armii Wielkopolskiej - pod dowództwem mjr. Stanisława Taczaka, a następnie gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego - którą stopniowo zasilali ochotnicy z innych części kraju. W walkach poległo ponad dwa tysiące powstańców, a około sześciu tysięcy zostało rannych. Po zawarciu rozejmu w Trewirze 16 lutego 1919 roku nastąpiło zawieszenie broni i wytyczenie linii demarkacyjnej. Na mocy traktatu pokojowego, podpisanego w Wersalu w czerwcu 1919 roku, stała się ona zachodnią granicą państwową Rzeczypospolitej Polskiej" - przypomniano w uzasadnieniu.

Bez powstania mogło nie być wolnej Polski

Podkreślono znaczenie Powstania Wielkopolskiego dla przywrócenia Polski na mapę polityczną Europy. "Można stwierdzić, że nie byłoby II Rzeczypospolitej w znanym nam kształcie, a być może w ogóle nie zdołałaby ona przetrwać, gdyby nie zryw Wielkopolan" - zaznaczono. W dokumencie zwrócono uwagę, że Powstanie Wielkopolskie "było najdobitniejszym wyrażeniem woli przynależności do odrodzonej Rzeczypospolitej przez społeczność 'dzielnicy poznańskiej'" i było zwieńczeniem 125 lat, a w północnej części regionu aż 146 lat "oporu wobec germanizacji ze strony pruskich zaborców, pielęgnowania narodowej tożsamości i nadziei na odzyskanie własnego państwa, a przede wszystkim wielkiego wysiłku pracy organicznej". Zgodnie z projektem ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od momentu ogłoszenia.

Zryw, dzięki któremu Wielkopolska jest w Polsce

Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu. W pierwszym okresie walk, do końca roku, Polakom udało się zdobyć większą część miasta. Ostatecznie zostało ono wyzwolone 6 stycznia 1919 roku, kiedy przejęto lotnisko. Do połowy stycznia wyzwolono też większą część Wielkopolski. Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze, podpisany przez Niemcy i państwa ententy 16 lutego 1919 roku. W myśl jego ustaleń front wielkopolski został uznany za front walki państw sprzymierzonych. Ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska.