Poznań Wysiadał z busa, uderzyła go ciężarówka. Mężczyzna nie żyje Filip Czekała |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło około godziny 7:30, na drodze ekspresowej S11 w kierunku Piły, osiem kilometrów od Poznania.

- Policjanci zostali powiadomieni o śmiertelnym zdarzeniu drogowym, do którego doszło na drodze S11 w kierunku na Piłę, pomiędzy węzłem Napachanie a Rokietnica. Tam, jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, kierujący zestawem ciężarowym służącym do przewozu drewna potrącił pracownika służby drogowej, który wychodził z busa - informuje podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Mężczyzna zginął na miejscu.

Droga S11 była zablokowana

Na miejscu zdarzenia trwały prace drogowe związane z koszeniem trawy. Droga była całkowicie zablokowana przez kilka godzin. Trwały tam czynności policji pod nadzorem prokuratora. Ruch został przywrócony po godzinie 12.

👮Policyjna Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym



➡️ Minionej doby na polskich drogach doszło do 7⃣ wypadków śmiertelnych,

➡️ Od początku wakacji takich zdarzeń było 7⃣ (bez ostatniej doby)



Apelujemy o rozsądek i bezpieczeństwo na drodze… pic.twitter.com/Now33eTGD4 — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) June 29, 2026 Rozwiń

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