Wysiadał z busa, uderzyła go ciężarówka. Mężczyzna nie żyje
Do zdarzenia doszło około godziny 7:30, na drodze ekspresowej S11 w kierunku Piły, osiem kilometrów od Poznania.
- Policjanci zostali powiadomieni o śmiertelnym zdarzeniu drogowym, do którego doszło na drodze S11 w kierunku na Piłę, pomiędzy węzłem Napachanie a Rokietnica. Tam, jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, kierujący zestawem ciężarowym służącym do przewozu drewna potrącił pracownika służby drogowej, który wychodził z busa - informuje podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
Mężczyzna zginął na miejscu.
Droga S11 była zablokowana
Na miejscu zdarzenia trwały prace drogowe związane z koszeniem trawy. Droga była całkowicie zablokowana przez kilka godzin. Trwały tam czynności policji pod nadzorem prokuratora. Ruch został przywrócony po godzinie 12.