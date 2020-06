Najpierw był dym, po chwili pojawił się ogień. Strażacy gasili płonącą hulajnogę

We wtorek rano, strażacy interweniowali na ul. Hetmańskiej w Poznaniu. - Około godziny 5.00 strażnicy referatu Interwencyjno – drogowego kończyli służbę. Jadąc ul. Hetmańską, w kierunku ul. Głogowskiej, zwrócili uwagę na dym wydobywający się z hulajnogi - poinformował Przemysław Piwecki ze Straży Miejskiej w Poznaniu.

- Zadymienie zwiększało się, aż doszło do zapalenia się akumulatora i wybuchu. Strażnicy, do czasu przyjazdu straży pożarnej zabezpieczali miejsce zdarzenia - poinformował.

- Musieliśmy ugasić płonący akumulator. Następnie z betonowego kosza, który znajdował się w pobliżu, wyciągnęliśmy metalowy wkład. Umieściliśmy w nim rozgrzaną baterię i zalaliśmy wodą. Kiedy już się ochłodziła, przekazano ją do utylizacji - mówi st. kpt. Michał Kucierski, rzecznik poznańskiej straży pożarnej.

Straż miejska nie odnotowała wcześniej podobnych zdarzeń. - Płonąca hulajnoga to chyba rzadki przypadek zaliczany do kategorii wypadków losowych. Ale to nie oznacza, że można bagatelizować względy bezpieczeństwa. Przypominamy, żeby nie zostawiać hulajnóg byle gdzie. W tej kwestii w Poznaniu sytuacja się poprawia, ale zawsze może być lepiej - dodaje Piwecki.