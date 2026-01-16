Tragiczny pożar. Nie żyje 11-letni chłopiec, jego matka zmarła w szpitalu

Informację o śmierci 38-letniej kobiety, którą strażacy wynieśli nieprzytomną z płonącego domu, potwierdziła w sobotę oficer prasowa policji w Kępnie.
- Potwierdzam, że niestety kobieta zmarła dzisiaj po północy w szpitalu - przekazała mł. asp. Anita Wylęga
Tragiczny pożar domu
Jak informował w piątek kpt. Jakub Sobczak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, około godziny 14.30 strażacy otrzymali zgłoszenie dotyczące pożaru przy ulicy Jeżynowej w miejscowości Myjomice. Ogień objął poddasze domu jednorodzinnego.
- Wszystkie znajdujące się tam rzeczy użytkowe zaczęły żarzyć się bez płomienia, wydzielając trujące gazy - opisywał rzecznik prasowy kępińskiej straży pożarnej st. kpt. Paweł Michalski.
"Pożar rozwinął się niezauważony"
W tym czasie w domu było pięć osób, rodzice z trojgiem dzieci w wieku roku, czterech i 11 lat. Mężczyzna wyniósł z domu najmłodsze dzieci.
Kobieta i 11-letni chłopiec stracili przytomność. Z pomocą przyszli strażacy, którzy ich wynieśli.
Chłopca nie udało się uratować, a matkę po trwającej kilkadziesiąt minut reanimacji przewieziono do kępińskiego szpitala.
Policja bada przyczyny pożaru
Na miejscu zdarzenia pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kępnie. Okoliczności zdarzenia na razie nie są znane.
Rzecznik straży powiedział, że w domu nie było zamontowanych czujek dymu.
- Pożar rozwijał się niezauważony. Wystarczy parę wdechów gazów pożarowych, które mają silne działanie trujące, żeby stracić przytomność - powiedział strażak.
Autorka/Autor: bp, pk/gp, tok
Źródło: TVN24, PAP
Źródło zdjęcia głównego: TVN24