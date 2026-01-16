Tragiczny pożar. Nie żyje 11-letni chłopiec, jego matka zmarła w szpitalu

W szpitalu zmarła 38-letnia kobieta Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Informację o śmierci 38-letniej kobiety, którą strażacy wynieśli nieprzytomną z płonącego domu, potwierdziła w sobotę oficer prasowa policji w Kępnie.

- Potwierdzam, że niestety kobieta zmarła dzisiaj po północy w szpitalu - przekazała mł. asp. Anita Wylęga

Tragiczny pożar domu

Jak informował w piątek kpt. Jakub Sobczak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, około godziny 14.30 strażacy otrzymali zgłoszenie dotyczące pożaru przy ulicy Jeżynowej w miejscowości Myjomice. Ogień objął poddasze domu jednorodzinnego.

- Wszystkie znajdujące się tam rzeczy użytkowe zaczęły żarzyć się bez płomienia, wydzielając trujące gazy - opisywał rzecznik prasowy kępińskiej straży pożarnej st. kpt. Paweł Michalski.

"Pożar rozwinął się niezauważony"

W tym czasie w domu było pięć osób, rodzice z trojgiem dzieci w wieku roku, czterech i 11 lat. Mężczyzna wyniósł z domu najmłodsze dzieci.

Kobieta i 11-letni chłopiec stracili przytomność. Z pomocą przyszli strażacy, którzy ich wynieśli.

Pożar w Myjomicach Pożar w Myjowicach Źródło: KP PSP w Kępnie Pożar domu w Myjomicach (Wielkopolska) Źródło: KP PSP w Kępnie Pożar w Myjowicach Źródło: KP PSP w Kępnie

Chłopca nie udało się uratować, a matkę po trwającej kilkadziesiąt minut reanimacji przewieziono do kępińskiego szpitala.

Policja bada przyczyny pożaru

Na miejscu zdarzenia pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kępnie. Okoliczności zdarzenia na razie nie są znane.

Rzecznik straży powiedział, że w domu nie było zamontowanych czujek dymu.

- Pożar rozwijał się niezauważony. Wystarczy parę wdechów gazów pożarowych, które mają silne działanie trujące, żeby stracić przytomność - powiedział strażak.