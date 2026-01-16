Logo strona główna
Poznań

Nie żyje 11-letni chłopiec, matka w szpitalu. Ojciec uratował dwoje małych dzieci

Myjonice
Pożar domu w Myjomicach (Wielkopolska)
Źródło: KP PSP w Kępnie
Tragedia w Myjomicach pod Kępnem (Wielkopolska). W wyniku pożaru domu zmarł 11-letni chłopiec. Jego 38-letnia matka po reanimacji trafiła do szpitala. Ojciec zdołał uratować dwoje dzieci, w wieku roku i czterech lat.

Jak poinformował kpt. Jakub Sobczak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, około godziny 14.30 strażacy otrzymali zgłoszenie dotyczące pożaru przy ulicy Jeżynowej w miejscowości Myjomice. Ogień objął poddasze domu jednorodzinnego.

- Wszystkie znajdujące się tam rzeczy użytkowe zaczęły żarzyć się bez płomienia, wydzielając trujące gazy - powiedział rzecznik prasowy kępińskiej straży pożarnej st. kpt. Paweł Michalski.

"Pożar rozwinął się niezauważony"

W tym czasie w domu było pięć osób, rodzice z trojgiem dzieci w wieku roku, czterech i 11 lat. Mężczyzna wyniósł z domu najmłodsze dzieci, ale kobieta i 11-letni chłopiec stracili przytomność.

Z pomocą przyszli strażacy, którzy ich wynieśli.

Chłopca nie udało się uratować.

- Po trwającej kilkadziesiąt minut reanimacji 38-letnią matkę przewieziono do kępińskiego szpitala - powiedział st. kpt. Paweł Michalski.

Policja bada przyczyny pożaru

- Na miejscu zdarzenia pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kępnie - powiedziała rzeczniczka prasowa kępińskiej policji, mł. asp. Anita Wylęga. Dodała, że okoliczności zdarzenia na razie nie są znane.

Rzecznik straży powiedział, że w domu nie było zamontowanych czujek dymu.

- Pożar rozwijał się niezauważony. Wystarczy parę wdechów gazów pożarowych, które mają silne działanie trujące, żeby stracić przytomność - powiedział strażak.

Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

