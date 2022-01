Muzeum Bambrów Poznańskich zawiesza działalność. Przez wysokie rachunki za gaz

Jeszcze w sobotę chwalili się, że zwiedzających - mimo epidemii koronawirusa - u nich nie brakuje. We wtorek dostali rachunek za gaz i miny im zrzedły. "Odczytawszy kwotę na rachunku za ogrzewanie Muzeum, zmuszeni jesteśmy tymczasowo zatrzymać zwiedzanie obiektu" - poinformowało Muzeum Bambrów Poznańskich.

O czasowym zamknięciu placówki poinformowało we wtorek prowadzące je Towarzystwo Bambrów Poznańskich. Powodem jest podwyżka cen ogrzewania. "Bamber to rolnik bogaty, ale cena gazu go przybiła" - napisało na Facebooku.