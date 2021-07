"Przykleił się na cwaniaka" i gnał korytarzem życia. Wjechał w tył radiowozu

Policjanci z poznańskiej drogówki otrzymali wezwanie na trasę S11 w kierunku Piły. Chodziło o kolizję dwóch ciężarówek. - To było o godzinie dziesiątej. Początkowo patrol wiedział tylko, że doszło do zderzenia dwóch pojazdów i, że ktoś może potrzebować pomocy. Funkcjonariusze włączyli sygnały świetlne oraz dźwiękowe i ruszyli w drogę. Starali się jak najszybciej dojechać na miejsce zdarzenia. Wszyscy kierowcy znakomicie się spisali i wzorowo wykonali korytarz życia - mówi sierżant sztabowy Marta Mróz, rzeczniczka poznańskiej policji.

"Okazało się, że przykleił się na cwaniaka"

"Podążanie korytarzem za służbami jest niedopuszczalne"

- 25-latek tłumaczył, że chciał szybciej pokonać ten odcinek drogi. W rzeczywistości uniemożliwił policjantom wykonanie zadania, do którego zostali skierowani. W takich sytuacjach zawsze liczy się czas. Korytarz życia służy do tego, by służby jak najszybciej mogły dojechać do tych, którzy tej pomocy potrzebują. Podążanie korytarzem za służbami jest niedopuszczalne - tłumaczy Mróz.