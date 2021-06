Wyszła na spacer znalazła paczkę i pojemniki z pająkami

Straż Miejska w Mosinie (woj. wielkopolskie) otrzymała w środę zgłoszenie od zaniepokojonej mieszkanki. Kobieta, która spacerowała po miejscowości, znalazła szklane terrarium z pojemnikiem oraz paczkę. - Strażnicy po przybyciu na miejsce ostrożnie sprawdzili pakunek. Jego opakowanie było naderwane. Dostrzegli, że w środku jest więcej zaparowanych pojemników oraz napis "traszki". Po otwarciu paczki okazało się, że terrarium wypełniają pudełeczka podobne do tych, w których oddawane są próbki do badań laboratoryjnych. Każde opakowanie było opatrzone karteczką z odręcznie wypisaną nazwą łacińską - mówi Damian Pietruszewski, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Mosinie.

Szybko okazało się, że okazy znajdujące się w pojemnikach to nie jaszczurki, a egzotyczne pająki - najprawdopodobniej ptaszniki. Strażnicy skontaktowali się ze specjalistą z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. - Dzięki jego pomocy już po kilku minutach oddzwonił do nas zaufany hodowca z okolic Poznania, który zabrał do siebie te 21 okazów. Z uwagi na porzucenie zwierząt, co stanowi przestępstwo, o zdarzeniu powiadomiono policję - dodaje Pietruszewski.