Sprzedawców terroryzował toporkiem, później wtargnął do cudzego domu i się zabarykadował. Są zarzuty dla 29-latka

Wtargnął z toporkiem do trzech sklepów, ranił sprzedawców, ukradł rower, samochód, a na końcu zabarykadował się w cudzym mieszkaniu. Prokuratura postawiła łącznie 8 zarzutów Adrianowi G., który w nocy ze środy na czwartek sterroryzował mieszkańców Mosiny (k. Poznania). Mężczyzna nie przyznaje się do winy.

Jak mówi, mężczyzna złożył wyjaśnienia, ale nie przyznaje się do winy. Jest recydywistą, był wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu. Za najpoważniejszy z zarzucanych czynów grozi mu nawet dożywocie. Prokuratura złożyła już wniosek o tymczasowy areszt. Na jego rozpatrzenie sąd ma dobę.

Chcą odremontować zdemolowany pokój

Zamaskowany 29-latek został zatrzymany w nocy ze środy na czwartek. - Wtargnął kolejno do trzech sklepów spożywczo-monopolowych. Żeby zmusić sprzedawców do wydania mu pieniędzy, ranił ich toporkiem - mówiła Iwona Liszczyńska z zespołu prasowego wielkopolskiej policji. Z ukradzioną gotówką uciekł do mieszkania swojej konkubiny, a stamtąd kontynuował ucieczkę, najpierw skradzionym rowerem, później skradzionym autem, które szybko rozbił. Na sam koniec zabarykadował się na poddaszu pobliskiego domu.