Wózek z dzieckiem przewraca się na jezdnię. Nagranie

"Skończyło się na strachu"

Do dziecka od razu podeszli piesi, którzy byli w pobliżu. - Przechodzień, który szedł za kobietą z wózkiem, pomógł jej go podnieść, zareagował natychmiast. Za chwilę dołączyli do niego inni piesi. Na szczęście dziecku nic poważnego się chyba nie stało, skończyło się na strachu - relacjonował pan Marcin.