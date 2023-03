Piaskarka potrąciła rowerzystkę. Kobieta nie żyje

W Morakowie (Wielkopolska) 59-letnia rowerzystka została potrącona przez piaskarkę. Kobieta trafiła do szpitala. Jej życia nie udało się uratować. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

Rzecznik policji w Wągrowcu mł. asp. Dominik Zieliński powiedział PAP, że do potrącenia doszło w Morakowie (powiat wągrowiecki) w poniedziałek ok. godz. 6. Po wypadku kobieta w ciężkim stanie została zabrana do szpitala. Tam zmarła. Wiadomo, że kierowca piaskarki był trzeźwy.