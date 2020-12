Ciągnik uderzył w auto i niemal złożył się w pół

Do kolizji doszło w poniedziałek o godzinie 10:55 na ulicy Kaliskiej w Mikstacie.

- Skierowani na miejsce funkcjonariusze ustalili, że 48-letni mieszkaniec Mikstatu, na prostym odcinku ulicy Kaliskiej, kierując ciągnikiem rolniczym marki Ursus, nie zachował należytych środków ostrożności podczas wykonywanego manewru skrętu w lewo, w wyniku czego doprowadził do zderzenia z samochodem osobowym marki Volvo, którym kierowała 33-letnia mieszkanka tej samej miejscowości - podaje asp. Magdalena Hańdziuk z ostrzeszowskiej policji.

Pada śnieg, więcej wypadków

Zdjęcie z wypadku zamieściła w środę w mediach społecznościowych wielkopolska policja. "Ale urwał! Niegroźna kolizja, a ciągnik złożył się prawie w pół" - napisali funkcjonariusze. I zaapelowali do kierowców o uwagę na drogach, szczególnie teraz, gdy w regionie spadł pierwszy śnieg.

W Poznaniu i Wielkopolsce od rana doszło do wielu kolizji. Tylko około południa wielkopolscy strażacy przyjęli kilka zgłoszeń:

- o godzinie 12:30 na drodze z Biedruska do Poznania doszło do zderzenia dwóch aut osobowych, w wyniku czego jedna osoba została zabrana do szpitala,