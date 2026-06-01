Kawalerki zamiast klas. W dawnym przedszkolu powstaną mieszkania dla seniorów

Mieszkanie dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami powstaną w budynku dawnego przedszkola "Calineczka" przy ul. Wolności.

- Ten budynek znajduje się w centrum miasta i od kilku lat stoi nieużytkowany. Jego stan techniczny też pozostawia wiele od życzenia. Nadarzyła się okazja, żeby to miejsce odmienić i stworzyć mieszkania dla osób, które są w potrzebie - mówi nam Anna Woźniak, rzeczniczka ostrowskiego magistratu.

W budynku powstanie 25 mieszkań chronionych o powierzchni do 35 metrów kwadratowych. Osiem mieszkań przewidziano na parterze, dziesięć na pierwszym piętrze i siedem na poddaszu. Na wizualizacjach widać również zaprojektowany taras wypoczynkowy. Zgodnie z założeniami projektu w każdym mieszkaniu będzie pokój dzienny, aneks kuchenny i łazienka. Lokatorzy otrzymają też dostęp do piwnic.

- Ten cały teren jest teraz ogrodzony. To wszystko zostanie usunięte. Zależy nam, żeby stworzyć otwartą i dostępną przestrzeń - dodaje rzeczniczka magistratu.

Z mieszkań w dawnym przedszkolu będą mogli skorzystać seniorzy w trudnej sytuacji mieszkaniowej i finansowej. Woźniak podkreśla, że lokalizacja tych nowych mieszkań w centrum ma wiele zalet.

- Dojazd z obrzeży miasta to dla seniorów często problem. Tu mają wszystko w zasięgu ręki. Niemal po sąsiedzku jest Dzienny Dom Seniora, w którym mogą też korzystać z zajęć. Chcemy, żeby starsi czy schorowani mieszkańcy też mieli szansę na integrację - tłumaczy rzeczniczka.

Kiedy ruszą prace budowlane?

Inwestycja pochłonie blisko 8 milionów złotych. Ponad 6 milionów udało się pozyskać z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Pozostałą część środków zabezpieczono w budżecie miasta podczas ostatniej sesji rady miasta.

- Mamy wszystkie środki potrzebne na tę inwestycję. Wpłynęły już oferty od wykonawców, którzy chcieliby się podjąć tego zadania. Teraz trwa opiniowanie ofert i wybór wykonawcy - mówi nam Woźniak.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace budowlane ruszą w sierpniu.

Konieczna będzie kompleksowa modernizacja. Ponadto - jak zapowiada magistrat - budynek zostanie dopasowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dlatego w gmachu będzie winda.

Planowany termin oddania mieszkań to druga połowa 2027 roku. Przydziałem mieszkań zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

To druga taka inwestycja w Ostrowie Wielkopolskim. Poprzednią udało się sfinalizować w 2016 roku. Wówczas - również w centrum miasta - oddano dziesięć mieszkań przy ul. Wiosny Ludów.