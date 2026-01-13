Zabójstwo i obława w Mierzejewie. Zatrzymany 28-latek Źródło: TVN24

O ugodzeniu nożem 39-latka w Mierzejewie w gminie Krzemieniewo (powiat leszczyński) policjanci zostali powiadomieni przed północą w poniedziałek. Do ataku doszło w jednym z domów, napastnikiem miał być 28-letni brat pokrzywdzonego.

- Sprawca uciekł. Komendant Miejski Policji w Lesznie ogłosił natychmiastowy alarm dla całej jednostki - informowała podkomisarz Monika Żymełka, oficer prasowa KMP w Lesznie.

Ponad 100 policjantów i psy tropiące w akcji

W poszukiwaniach brało udział około 150 policjantów i psy tropiące. - Przez całą noc poszukiwano 28-latka, który został zatrzymany dosłownie przed chwilą - poinformowała we wtorek około godziny 8.30 Żymełka.

Pokrzywdzony 39-latek po kilku godzinach zmarł w szpitalu. - Wyjaśniane są okoliczności i przyczyny zdarzenia - podkreśliła policjantka.

W środę 28-letni Kamil K. został przesłuchany i usłyszał zarzut zabójstwa swojego 39-letniego brata. - Mężczyźni pokłócili się. W trakcie sprzeczki 28-latek nożem kuchennym zadał kilka ciosów w okolicach brzucha, co spowodowało obrażenia wewnętrzne. Kamil K. uciekł z mieszkania, jego brat został zabrany do szpitala, gdzie jego życia nie udało się uratować - wyjaśnia prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Na czwartek zaplanowano posiedzenie aresztowe.

