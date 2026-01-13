Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Zabójstwo w Mierzejewie. Policja zatrzymała 28-latka

Miał molestować kobietę w hotelu (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło na terenie powiatu leszczyńskiego
Źródło: Google Earth
Około 150 policjantów poszukiwało w nocy 28-latka, który jest podejrzewany o to, że w Mierzejewie (Wielkopolska) zaatakował nożem swojego brata. 39-latek zmarł w szpitalu. 28-latek został zatrzymany po kilku godzinach.

O ugodzeniu nożem 39-latka w Mierzejewie w gminie Krzemieniewo (powiat leszczyński) policjanci zostali powiadomieni przed północą. Do ataku doszło w jednym z domów, napastnikiem miał być 28-letni brat pokrzywdzonego.

- Sprawca uciekł. Komendant Miejski Policji w Lesznie ogłosił natychmiastowy alarm dla całej jednostki - poinformowała podkomisarz Monika Żymełka, oficer prasowa KMP w Lesznie.

Ponad 100 policjantów i psy tropiące w akcji

W poszukiwaniach brało udział około 150 policjantów i psy tropiące. - Przez całą noc poszukiwano 28-latka, który został zatrzymany dosłownie przed chwilą - poinformowała we wtorek około godziny 8.30 Żymełka.

Pokrzywdzony 39-latek po kilku godzinach zmarł w szpitalu. - Wyjaśniane są okoliczności i przyczyny zdarzenia - podkreśliła policjantka.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Libacja zakończona śmiertelnym ciosem. 36-latek w areszcie

Libacja zakończona śmiertelnym ciosem. 36-latek w areszcie

Brutalny atak nożownika. Kilkukrotnie ranił 45-latka

Brutalny atak nożownika. Kilkukrotnie ranił 45-latka

WARSZAWA
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: FC/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
WielkopolskaPolicja
Czytaj także:
Pożar hali magazynowej w Tarnowie Podgórnym (powiat poznański)
Spłonęła hala pełna paczek. Policja wstępnie o przyczynie pożaru
Poznań
Skrzyżowanie Doliny Służewieckiej i Rodowicza "Anody"
Ważne skrzyżowanie do przebudowy, będą ułatwienie dla pieszych i rowerzystów
WARSZAWA
Domy mieszkalne w małym miasteczku w pobliżu pól uprawnych, widok z lotu ptaka
Na pieniądze czekają ponad rok. "Państwo z dykty"
Joanna Rubin-Sobolewska
imageTitle
Jest zielone światło dla Pietuszewskiego. Kiedy debiut Polaka w FC Porto?
EUROSPORT
10 nowych karetek w Warszawie
10 nowych karetek stołecznego pogotowia
WARSZAWA
Śmigłowiec Apache
Media: Trump poznał nowe możliwości operacji w Iranie
Świat
imageTitle
Tę noc Harden zapamięta na długo. Wyprzedził samego Shaqa
EUROSPORT
Peter Szijjarto i Waldemar Żurek
Szef węgierskiej dyplomacji odpowiada Żurkowi. "To szaleństwo"
Świat
Policjanci zatrzymali 54-letniego obywatela Rosji
Miał nielegalne papierosy, czeka go deportacja
WARSZAWA
Dziecko przy drodze (zdjęcie ilustracyjne)
Zapłakana ośmiolatka stała przy ruchliwej drodze. Machała do kierowców
Szczecin
Lotnisko Wiedeń-Szwechat
Atak zimy w Europie. Problemy na lotnisku w Wiedniu
METEO
Donald Trump
Decyzja "niezgodna z prawem". "Jedna rażąca wspólna cecha"
BIZNES
Pożar dachu w ośrodku Monaru
Ogień zniszczył ośrodek Monaru, podopieczni nie mogą wrócić
Katarzyna Kędra
imageTitle
Reprezentant Polski robi furorę. Czwarty raz z rzędu najlepszy
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
Ziobro przekonuje, że nie uciekł. "Nie wróciłem. Jak wielu w czasie stanu wojennego"
Polska
Kaczyński na spotkaniu w Węgrowie
Kaczyński chce jednoczyć "obóz patriotyczny"
Polska
Estonia. Z zamarzniętego wodospadu odpadła potężna masa lodu
Z wodospadu oderwały się wielkie sople. Byli przy nim ludzie
METEO
imageTitle
Kolejny przerwany mecz, znowu zabrakło zawodników. Klub wykluczony
EUROSPORT
Dwie osoby nie żyją w Legnicy
Dostali zgłoszenie o dwóch nieprzytomnych osobach, nie udało się ich uratować
Wrocław
Kolumbijski muzyk Yeison Jimenez zginął w katastrofie awionetki
Mówił, że śni mu się śmierć w katastrofie lotniczej. Tak zginął
Świat
Zbigniew Ziobro
"Publicznie mało kto chce to przyznać". Tak mówią o Ziobrze w kuluarach PiS
Polska
Maduro, Celia Flores
Giełda ostro w górę po akcji sił USA
BIZNES
Awaria w rejonie Pruszkowa. Utrudnienia na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria urządzeń sterowania ruchem, pociągi były opóźnione
WARSZAWA
Marcin Mastalerek
Mastalerek o sporze w PiS. "Mam kolegów u harcerzy"
Polska
Santa Clara del Mar w Buenos Aires w Argentynie
"Nagle nadeszła fala, która osiągnęła niewyobrażalną wysokość". Nie żyje mężczyzna
METEO
Wenezuelskie władze uwalniają więźniów politycznych
Wenezuela zwalnia więźniów politycznych. Rozdźwięk w sprawie ich liczby
Świat
14.01 | Trzecia rocznica śmierci Pawła Adamowicza. "Pozostawił po sobie niesamowitą nadzieję"
Mija siedem lat od śmiertelnego ataku na Pawła Adamowicza
Trójmiasto
Prezydent ciepło wita wielokrotnie karanego kibola
Nawrocki "wsiadł na smoka, który nie wiadomo, gdzie go powiezie"
Polska
Nikt z obrońców wieży nie miał broni
"Gorbaczow, czy nie udławisz się krwią ludu litewskiego?"
Filip Czekała
imageTitle
PSG sensacyjnie odpadło z Pucharu Francji. "Ewidentnie dziwaczny wynik"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica