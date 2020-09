Mieli ukraść ponad 100 aut, w tym luksusowe kampery

130 policjantów podzielonych na 34 zespoły weszło do domów na terenie pięciu województw i zatrzymało 11 osób podejrzanych o kradzieże samochodów. Podejrzani mieli ukraść ponad 100 aut, w tym kilkanaście luksusowych kamperów.

O rozbiciu grupy poinformował we wtorek rzecznik wielkopolskiej policji młodszy inspektor Andrzej Borowiak. Do zatrzymań członków grupy doszło kilka dni temu.

"Kradli głównie za granicami Polski"

- Na terenie kilku województw policjanci zatrzymali 11 osób podejrzanych o kradzieże samochodów. Wśród zatrzymanych są dwie osoby, które założyły grupę przestępczą i nią kierowały. Podejrzani ukradli co najmniej 100 aut, w tym kilkanaście bardzo drogich kamperów. Wartość niektórych z nich wynosiła ponad 250 tysięcy złotych. Kampery były legalizowane i trafiły na rynek w Polsce. Samochody były głównie kradzione na terenie Niemiec, Austrii, Czech – podaje Borowiak. Jak tłumaczył, wielkopolscy policjanci zdobyli informacje o złodziejach kradnących samochody za granicą Polski już w 2017 roku. Wśród nich byli multirecydywiści, karani i notowani w rejestrach sądowych oraz policyjnych.

"Mieli swojego fałszerza"

W toku prowadzonych czynności policjanci, którzy rozpracowywali grupę ustalili, że członkowie grupy wywodzili się z kilku województw. - Były to osoby z Dolnego Śląska, Wielkopolski, z województw: lubelskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego. Na czele grupy stali dwaj mężczyźni z powiatu zgorzeleckiego. Pozostali zajmowali się kradzieżami samochodów i ich transportem do paserów. Współpracował z nimi także fałszerz, który przygotowywał tabliczki znamionowe pomocne do legalizacji – wskazał Borowiak. Na podstawie materiałów dowodowych, w uzgodnieniu z prokuratorem Prokuratury Krajowej zaplanowano akcję rozbicia grupy.