Rowerzysta jechał pod prąd drogą ekspresową. Był pijany

Do zatrzymania rowerzysty doszło w niedzielę wieczorem na drodze ekspresowej S3 na wysokości Międzyrzecza.

Mógł zginąć

Jak się okazało to nie wszystkie wykroczenia na koncie mężczyzny. Badania na obecność alkoholu w organizmie wykazało, że jest pijany. - Policyjny alkomat wykazał 1,7 promila w jego organizmie - wyjaśnia Maksimczyk.

Nieodpowiedzialny rowerzysta to 40-letni mieszkaniec Mołdawii przebywający na terenie gminy Międzyrzecz. - W trakcie przeprowadzanej interwencji bagatelizował powstałe zagrożenie i miał pretensje do policjantów za reakcję. 40-latek noc spędził w policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu czekają go konsekwencje prawne - kończy Maksimczyk.