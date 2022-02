Międzyrzecz. Nie żyje 64-latek. Drzewo przygniotło samochód, którym jechał

Lubuscy strażacy mieli do tej pory około 400 zgłoszeń związanych ze skutkami silnego wiatru. Najtragiczniejsza interwencja dotyczyła 64-latka, który jechał samochodem i w Międzyrzeczu został przygnieciony przez drzewo.

Do zdarzenia doszło w Międzyrzeczu około godziny 6.30. To wtedy na obrzeżach miasta drzewo przewróciło się wprost na jadący samochód. Kierowca seata jechał w kierunku miejscowości Kalsko. Początkowo służby informowały, że ofiarą wypadku jest 70-latek. Potem policja skorygowała te doniesienia i przekazała, że mężczyzna miał 64 lata.

Około 80 tysięcy odbiorców pozbawionych prądu

Do tej pory lubuscy strażacy mieli około 400 zgłoszeń związanych ze skutkami silnego wiatru, który występuje w regionie. Najwięcej interwencji dotyczy usuwania drzew, konarów i połamanych gałęzi z dróg, chodników czy posesji. Były też cztery zgłoszenia o zerwanych dachach.

Jak poinformował rzecznik gorzowskiego Oddziału Enea Operator Krzysztof Osiński, w woj. lubuskim wg stanu na godz. 6 w czwartek ok. 80 tys. odbiorców było pozbawionych zasilania z powodu awarii będących skutkiem wichury. Dodał, że awarie są lokalizowane i usuwane na bieżąco. Dyżurny meteorolog w Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej IMGW w Gorzowie Wlkp. przekazał, że jak dotąd w województwie lubuskim najsilniejsze porywy wiatru zarejestrowano w czwartek o godzinie trzeciej w Słubicach – 83 kilometrów na godzinę, w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze - 76 kilometrów na godzinę. W nocy nad regionem przeszła również burza.

W Lubuskiem cały czas obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia przed silnym wiatrem. Zgodnie z nim wiatr o średniej prędkości od 40 do 50 kilometrów na godzinę, w porywach nawet do 120 kilometrów na godzinę ma występować do godz. 16 w czwartek. Lokalnie możliwe są także burze i opady krupy śnieżnej.