Podjeżdżają przed szpitale, włączają syreny, biją brawo i rozdają prezenty pielęgniarkom oraz położnym

Strażacy na sygnale przed szpitalem? To nic złego, a wręcz przeciwnie - samo dobro. Blisko 200 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z całego kraju organizuje dziś specjalną akcję dla medyków z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych. Druhowie przywożą drobne upominki, takie jak np. przyłbice medyczne, czekoladki i batony, kawę, kremy do rąk.

- Dla was (dla pielęgniarek - przyp. red.) w tym ważnym dniu, a w tym roku też szczególnym ze względu na tą ciężką pracę, którą wkładacie w całodobowe zmiany, w pracę w naprawdę trudnych warunkach, postanowiliśmy zrobić charytatywnie taką akcję z podarunkami dla duszy i ciała. Działamy na Mazowszu, w Wielkopolsce i Małopolsce - mówił Michał Przedlacki, strażak ochotnik we "Wstajesz i wiesz".

- Jesteśmy zaskoczone, wzruszone. To przemiłe w tym dniu. Rok 2020 miał być rokiem pielęgniarek i położnych na świecie, ale koronawirus przykrył nam wszystkie święta. Dlatego to, co teraz dla nas robicie, jest gestem sympatii dla całego naszego środowiska. To bardzo ciepłe - powiedziała Ptok.

Przychodzą nie tylko z uśmiechem

Fundacja Dr Clown na co dzień niesie uśmiech najmłodszym pacjentom w szpitalach w różnych częściach Polski. Ale we wtorek wolontariusze zadbali o to, by powodów do uśmiechu nie zabrakło pielęgniarkom i pielęgniarzom, którzy dziś obchodzą Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych.