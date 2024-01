Zostały same mury

- Mury tego budynku stoją, ale stropy były drewniane i jak były na nich składowane opony, to wszystko się wypaliło i runęło do środka, tak samo pokrycie dachu - więc tych materiałów, które mogą się jeszcze tlić jest bardzo dużo i jesteśmy na miejscu cały czas - przekazał rzecznik straży w Międzychodzie. I dodał: - Dopiero jak powiatowy inspektor nadzoru budowalnego przeprowadzi swoje czynności, to będziemy mogli bezpiecznie wejść do środka i wszystko sprawdzić, przegarnąć i stwierdzić, czy nie ma tam żadnego zarzewia ognia.