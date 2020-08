Twarde lądowanie szybowca. "Prawdopodobnie zahaczył o kukurydzę"

Niewiele zabrakło, ale do pasa nie doleciał. Na lotnisku w Michałkowie (woj. wielkopolskie) nastoletni adept szybownictwa zaliczył twarde lądowanie. Lecącego z nim instruktora przetransportowano do szpitala.

Do incydentu doszło w środę na lotnisku w Michałkowie (woj. wielkopolskie). Około godz. 11.25 szybowiec szykujący się do lądowania nie doleciał do pasa. Dlaczego zaliczył twarde lądowanie?