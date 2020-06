Bez przedniego koła, za to z butelką wódki w ręce

Do dwóch lat więzienia grozi 53-letniemu kierowcy, który podczas policyjnej kontroli kopnął jednego z funkcjonariuszy. Policjanci zwrócili uwagę na mężczyznę, bo w jego aucie brakowało przedniego koła.

Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę w Mianowicach (woj. wielkopolskie). Tuż przed północą kępińscy policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę volkswagena, który nie posiadał przedniego koła. I szybko się okazało, że to nie jest jedyny problem 53-latka. Jak podaje policja, mężczyzna w chwili zatrzymania trzymał w ręce butelkę wódki.