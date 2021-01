Zmiażdżona lokomotywa leżąca na dachu, wagony powyginane, ale nikt nie zginął. "Od dziś wierzę w cuda"

Była mroźna noc z 3 na 4 stycznia 2004 roku. Pociąg towarowy jechał z Poznania do Szczecina. W pewnym momencie 13 wagonów ze środka składu wykoleiło się. Jeden z wagonów wpadł na przeciwległy tor.

"Byłam pewna, że to zamach"

Był mniej więcej kwadrans po godzinie 1. – Kiedy zobaczyłam przez okno szczątki pociągu byłam pewna, że był to zamach terrorystyczny - mówiła portalowi poznan.naszemiasto.pl pani Jolanta z Warszawy, pasażerka pociągu Szczecin-Terespol.

Dziennikarz tego samego portalu rozmawiał z maszynistą pociągu towarowego: – Chwilę po uderzeniu wpadł do mojej kabiny mężczyzna z wyrwaną łydką. Był bosy, krzyczał, prosząc o pomoc. Chyba dlatego przybiegł do mnie, bo tu widział światło (...) Jak wyszedłem, to było słychać płacz wśród pasażerów – mówił wówczas.