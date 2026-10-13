Miał nawoływać do zabójstwa Donalda Tuska i Włodzimierza Czarzastego. Został zatrzymany
Do zatrzymania 46-letniego mężczyzny doszło w Obornikach (woj. wielkopolskie) w poniedziałek - poinformował na X rzecznik rządu Adam Szłapka. Podejrzany miał nawoływać w internecie do zabójstwa przedstawicieli polskich władz, w tym premiera i marszałka Sejmu.
Zarzuty dla zatrzymanego
Prokuratura Rejonowa w Obornikach przekazała, że zatrzymany mężczyzna usłyszał już zarzuty. - Nawoływania do zabójstwa i znieważenia premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego oraz dziennikarki TVP Info - przekazała prok. Katarzyna Sill-Szułczyńska.
Dodała, że mężczyźnie postawiono także zarzuty znieważenia wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, posła PSL Krzysztofa Paszyka oraz byłego prezydenta Lecha Wałęsy. - Zostanie teraz przesłuchany w charakterze podejrzanego - poinformowała.
Kolejne zatrzymanie w związku z możliwymi zamachami
To kolejna zatrzymana osoba z związku z informacjami o możliwym zamachu na władze państwowe.
W niedzielę MSWiA podało, że do policji wpłynęła informacja dotycząca możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Po południu poinformowano o zatrzymaniu mężczyzny na Dolnym Śląsku. We wtorek zostanie przesłuchany w warszawskiej prokuraturze okręgowej.