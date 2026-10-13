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Poznań

Znieważał premiera i szefa MON. Były żołnierz WOT usłyszał zarzuty i wyszedł na wolność

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Zatrzymanie Mateusz R. podczas transmisji
Poznań. Zatryzmanie byłego żołnierza podczas internetowej transmisji
Źródło wideo: facebook.com/apomaska
Źródło zdj. gł.: TikTok
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Były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej, który miał m.in. atakować swojego dowódcę i znieważać premiera i szefa MON usłyszał zarzuty. Prokuratura nie wniosła o areszt, więc Mateusz R. został już wypuszczony na wolność i będzie odpowiadał z wolnej stopy. O sprawie zrobiło się głośno za sprawą nagrania z zatrzymania, które pojawiło się w internecie.

Mateusz R. jest byłym żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, który od dłuższego czasu publikował w internecie nagrania. Mówił w nich o konfliktach z przełożonymi, wyzywał swoich dowódców czy upubliczniał ich wizerunki bez zgody.

Mężczyzna zapowiadał też, że ujawni nieprawidłowości w jednostce. W nagraniach znieważał członków rządu - premiera Donalda Tuska i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

W poniedziałek mężczyzna został zatrzymany przez Żandarmerię Wojskową, której towarzyszyła policja.

- Wczoraj [we wtorek - przyp. red.] prokurator wykonał czynności z podejrzanym Mateuszem R. Czynność polegała na przedstawieniu zarzutów dotyczących przestępstw z art 226 par. 3 Kodeksu Karnego. Nastąpiło przesłuchanie Mateusza R. w charakterze podejrzanego. Zostały zastosowane wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze. Sprawa pozostaje w toku - poinformował Paweł Woch z wydziału do spraw wojskowych Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald.

Wspomniany artykuł 226 dotyczy publicznego znieważania lub poniżania konstytucyjnego organu Rzeczpospolitej Polskiej. Kodeks karny przewiduje za to karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat.

Będzie odpowiadał z wolnej stopy

Obrońca Mateusza R. poinformował, że jego klient został zwolniony z zatrzymania i przebywa już na wolności.

"Prokuratura nie wystąpiła z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, podzielając argumentację obrony wskazującą na brak przesłanek do dalszego pozbawienia wolności" - napisał w mediach społecznościowych mecenas Jędrzej P. Kwiczor.

"Wykrzykiwał, że skoczy z balkonu"

To jak przebiegało zatrzymanie byłego żołnierza, obserwowali uczestnicy streamingu, który prowadził Mateusz R.

"Każą mi drzwi otworzyć, to powiedziałem, że nie otwieram" - mówił podczas relacji live na jednym z portali społecznościowych Mateusz R., ubrany w mundur wojskowy.

"Wyp*******ją mi drzwi" - dodał po chwili, po czym ustawia telefon na statywie skierowany w stronę drzwi. "Dobra, ja tylko ustawię. Ja jestem gotowy".

"Kamerę na drzwi i otwórz drzwi normalnie, jak człowiek" - podpowiada mu osoba, z którą rozmawiał podczas relacji.

"Czekajcie, czekajcie. Ustawię tak, żeby było widać. Ja jestem szczęśliwym człowiekiem, ale chcę mi się pić" - mówi siedząc już na krześle, za którym widać drzwi do mieszkania.

Po chwili zamek puszcza, do środka wchodzą policjanci i żołnierze. "Policja! Kładź się na ziemię!" - padają komendy, a jeden z funkcjonariuszy łapie telefon, zasłania obiektyw, po czym po chwili przerywa transmisję.

- Zatrzymanie zostało dokonane przez Żandarmerię Wojskową przy udziale policji - przekazał Woch.

Na miejscu była też karetka pogotowia i straż pożarna. - Mężczyzna wykrzykiwał, że skoczy z balkonu, co także znalazło się na nagraniach. Działania naszych policjantów, straży pożarnej i ratowników pogotowia nie były planowane. Były one zainicjowane doraźnie ze względu na sytuację - tłumaczył młodszy inspektor Andrzej Borowiak. rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Mateusz R. już nie jest żołnierzem

W sprawie zatrzymanego oświadczenie opublikował w poniedziałek także major Rafał Rylich, rzecznik prasowy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Jak poinformował, mężczyzna od dwóch miesięcy nie jest żołnierzem Wojska Polskiego, mimo, że publicznie przedstawiał się jako plutonowy z kompanii saperów 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

"Ta osoba nie pełni terytorialnej służby wojskowej. Pan Mateusz R. został zwolniony ze służby z dniem 14 sierpnia 2026 r. w związku z zachowaniami zakwalifikowanymi jako naruszenie dyscypliny wojskowej (...) Podstawą rozstrzygnięcia był całokształt jego udokumentowanej działalności medialnej polegającej na: nielegalnym nagrywaniu oraz rozpowszechnianiu materiałów terenu jednostki wojskowej oraz wizerunku żołnierzy bez ich zgody oraz wiedzy, sposobie wykorzystywania statusu żołnierza, umundurowania, oznaczeń wojskowych oraz nazwy jednostki do prowadzenia indywidualnej działalności medialnej, a także wulgarnej formie i treści publikowanych materiałów nielicujących z godnością i postawą żołnierza Wojska Polskiego" - czytamy w oświadczeniu.

Jak dodał, wobec byłego żołnierza toczy się postępowanie prowadzone przez 13. Dział ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald.

"Nikt nie jest bezkarny"

Fragment transmisji, na którym widać zatrzymanie byłego żołnierza opublikowała w mediach społecznościowych posłanka Agnieszka Pomaska.

"To wszystko pokazuje, że w sieci nikt nie jest anonimowy i nikt nie jest bezkarny, że bezpieczeństwo żołnierzy, prawdziwych żołnierzy jest bardzo ważne, że mundur to odpowiedzialność i że dezinformacja także w sieci będzie po prostu surowo karana" - skomentowała w nagraniu.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Wojska Obrony TerytorialnejWojskoProkuraturaŻołnierze
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