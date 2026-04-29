Poznań Jechał za szybko, złamał dwa zakazy. Idzie do więzienia

Do zdarzenia doszło w powiecie średzkim Źródło: Google Earth

W niedzielę policjanci ze średzkiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej w Marianowie Brodowskim kierującego samochodem marki Volkswagen Touran, który w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km/h, poruszał się z prędkością 149 km/h.

- W trakcie dalszych sprawdzeń wyszło na jaw, że 56-letni mieszkaniec gminy Pleszew, posiada dwa aktywne zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydane przez sąd. W związku z poważnym naruszeniem prawa kierowca został zatrzymany - informuje młodsza aspirant Karolina Pielucha, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej.

10 miesięcy więzienia i dożywotni zakaz

Sprawa została skierowana do sądu w trybie przyspieszonym.

Ma też zapłacić 15 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i dostał dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

