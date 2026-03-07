Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Wprawdzie wybory samorządowe odbędą się dopiero w 2029 roku, ale w Poznaniu w najlepsze trwa już proces przekazywania władzy. Jacek Jaśkowiak nie będzie mógł startować na kolejną kadencję, więc toruje drogę dla swojego następcy.

Najważniejszym krokiem ostatnich tygodni była dymisja wieloletniego wiceprezydenta Mariusza Wiśniewskiego. Na politycznej mapie miasta to było prawdziwe i niespodziewane trzęsienie ziemi.

Teraz czas na kolejny krok. W niedzielę 8 marca Koalicja Obywatelska wybierze szefa regionu wielkopolskiego i struktur partyjnych w Poznaniu. Dla Jaśkowiaka i Gołka to kluczowy moment.

W liberalnej stolicy Wielkopolski bardzo małe szanse na wygraną miałby kandydat z szeroko rozumianego obozu prawicy. Dlatego tak duże znaczenie ma to, kto wyłoni się z obozu KO i Jaśkowiaka jako jego "naturalny" następca.

Partyjnymi strukturami KO w Wielkopolsce rządził dotychczas Rafał Grupiński. Jak usłyszeliśmy od kilku działaczy, odgrywał w politycznych planach środowiska prezydenta Poznania ważną rolę.

- Jaśkowiak i Gołek chcieli, żeby Grupiński dalej był szefem regionu. W kuluarach mówiło się, że chcieli wysłać marszałka województwa Marka Woźniaka w przyszłym roku do Senatu. Marszałkiem województwa miał wtedy zostać Jacek Jaśkowiak. A kto zostaje wówczas pełniącym obowiązki prezydenta? Naturalnym kandydatem jest pierwszy zastępca, a tym teraz jest Gołek. Grupiński ma o nim dobre zdanie, nazywał go wręcz "wybitnym menadżerem", więc w takiej sytuacji naturalnie wskazałby go na kandydata na prezydenta Poznania - mówi jeden z działaczy KO.

- Mam jednak wątpliwości, czy Marek Woźniak chciałby startować do Senatu i czy zgodziłby się na taką sukcesję - dodaje inny lokalny polityk KO.