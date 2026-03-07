Logo strona główna
Zaczynał jako "człowiek od kalendarza", może być kandydatem na prezydenta. Kulisy sukcesji w Poznaniu

Filip Czekała
Filip Czekała
Nominacja Marcina Gołka na zastępcę prezydenta Poznania
Nominacja Marcina Gołka na zastępcę prezydenta Poznania
Źródło: Miasto Poznań
Jest politycznym wychowankiem Jacka Jaśkowiaka i ma takie ambicje jak on: zostać prezydentem Poznania. Marcin Gołek zaczynał jako "człowiek od kalendarza", teraz jest drugą najważniejszą osobą w mieście. Jacek Jaśkowiak już wyczyścił mu przedpole, dymisjonując wieloletniego wiceprezydenta Mariusza Wiśniewskiego. Odsłaniamy kulisy sukcesji w stolicy Wielkopolski.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Wprawdzie wybory samorządowe odbędą się dopiero w 2029 roku, ale w Poznaniu w najlepsze trwa już proces przekazywania władzy. Jacek Jaśkowiak nie będzie mógł startować na kolejną kadencję, więc toruje drogę dla swojego następcy.
  • Najważniejszym krokiem ostatnich tygodni była dymisja wieloletniego wiceprezydenta Mariusza Wiśniewskiego. Na politycznej mapie miasta to było prawdziwe i niespodziewane trzęsienie ziemi.
  • Teraz czas na kolejny krok. W niedzielę 8 marca Koalicja Obywatelska wybierze szefa regionu wielkopolskiego i struktur partyjnych w Poznaniu. Dla Jaśkowiaka i Gołka to kluczowy moment.
  • W liberalnej stolicy Wielkopolski bardzo małe szanse na wygraną miałby kandydat z szeroko rozumianego obozu prawicy. Dlatego tak duże znaczenie ma to, kto wyłoni się z obozu KO i Jaśkowiaka jako jego "naturalny" następca.

Partyjnymi strukturami KO w Wielkopolsce rządził dotychczas Rafał Grupiński. Jak usłyszeliśmy od kilku działaczy, odgrywał w politycznych planach środowiska prezydenta Poznania ważną rolę.

- Jaśkowiak i Gołek chcieli, żeby Grupiński dalej był szefem regionu. W kuluarach mówiło się, że chcieli wysłać marszałka województwa Marka Woźniaka w przyszłym roku do Senatu. Marszałkiem województwa miał wtedy zostać Jacek Jaśkowiak. A kto zostaje wówczas pełniącym obowiązki prezydenta? Naturalnym kandydatem jest pierwszy zastępca, a tym teraz jest Gołek. Grupiński ma o nim dobre zdanie, nazywał go wręcz "wybitnym menadżerem", więc w takiej sytuacji naturalnie wskazałby go na kandydata na prezydenta Poznania - mówi jeden z działaczy KO.

- Mam jednak wątpliwości, czy Marek Woźniak chciałby startować do Senatu i czy zgodziłby się na taką sukcesję - dodaje inny lokalny polityk KO.

Filip Czekała
Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
