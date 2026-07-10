Poznań Ma zarzuty o szpiegostwo na rzecz Rosji, nie trafił do aresztu. Wziął udział w antyukraińskim incydencie Filip Czekała |

Chcieli wejść do biura pomagającemu Ukraińcom. Zatrzymany miał zarzut szpiegostwa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W Poznaniu grupa osób przedstawiająca się jako "obywatele Rzeczypospolitej Polskiej" próbowała wejść i "skontrolować" biuro zajmujące się pomocą prawną obywatelom Ukrainy. Zdarzenie miało miejsce tydzień temu.

Policja zatrzymała w tej sprawie m.in. Jarosława K. Mężczyźnie postawiono zarzut pomówienia o "prowadzenie działalności mieszającej strukturę etniczną oraz sprowadzanie cudzoziemców". Grozi mu za to kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną.

Antyukraiński incydent w Poznaniu Źródło zdjęcia: Przemysław G.

Ma już "bardzo poważne zarzuty"

W czwartek informowaliśmy, że według nieoficjalnych ustaleń tvn24, w marcu tego mężczyznę zatrzymało ABW, pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. W piątek te informacje potwierdził Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynarora służb specjalnych.

- To Służba Kontrwywiadu Wojskowego zebrała materiały wskazujące na to, że ten mężczyzna może działać na rzecz rosyjskiego wywiadu. Wówczas funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu 30 marca zatrzymali 43-letniego Jarosława K. Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Tam prokurator zdecydował, żeby przedstawić mu bardzo poważne zarzuty - powiedział Dobrzyński.

🛑 W związku z licznymi pytaniami dziennikarzy przypominam, że na podstawie działań i informacji zebranych przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 30 marca br. 43-letniego Jarosława K. W Prokuraturze Okręgowej w… — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) July 10, 2026 Rozwiń

Chodzi o szpiegostwo na rzecz wywiadu obcego kraju, w tym przypadku mówimy o Rosji. Za zarzucany czyn grozi kara nie mniejsza niż pięć lat więzienia.

Jarosław K. krótko był żołnierzem 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Był radiooperatorem. Po zatrzymaniu i postawieniu zarzutów został zwolniony ze służby.

"Dziewięć dni przed zatrzymaniem Jarosław K. uczestniczył w wiecu prorosyjskiego i antyzachodniego ruchu Rodacy Kamraci w Warszawie" - pisała "Wyborcza".

Sąd zdecydował, że może wyjść na wolność

Mimo poważnych zarzutów Jarosław K. przebywa na wolności. Ma jedynie dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.

- Sprawa, o której mówimy, dotycząca popełnienia przestępstwa z artykułu 130 Kodeksu karnego, prowadzona przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu, VIII Wydział do Spraw Wojskowych, cały czas się toczy - mówi Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Art. 130. § 1. Kto bierze udział w działalności obcego wywiadu albo działa na jego rzecz, przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5. § 2. Kto, biorąc udział w działalności obcego wywiadu albo działając na jego rzecz, udziela temu wywiadowi wiadomości, której przekazanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. Kodeks karny

Jak tłumaczy, sąd nie zastosował tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego, o który wnioskował prokurator. - Prokurator złożył odwołanie od tej decyzji. Niestety, ta decyzja nie została skutecznie wzruszona. Pan odpowiada z wolnej stopy, sąd zastosował środki wolnościowe - wyjaśnia Wawrzyniak.

Łukasz Wawrzyniak: Pan odpowiada z wolnej stopy Źródło: TVN24

Jak dodaje, nie może informować o szczegółach sprawy, bo postępowanie jest objęte klauzulą tajności.

- Cały czas sprawa jest analizowana, weryfikowana jest linia obrony podejrzanego, przesłuchiwani są świadkowie. Trudno teraz określić czas i moment, kiedy prokurator sporządzi akt oskarżenia i przekaże go do sądu. To będzie zależało od wielu czynników - tłumaczy.

Według nieoficjalnych ustaleń "Gazety Wyborczej", zarzuty dotyczą okresu od lipca 2023 do kwietnia 2024 roku. W publikacji zastrzeżono, że "domniemany szpieg został żołnierzem WOT 8 marca 2024 roku, czyli zarzut obejmuje miesiąc jego służby w tej formacji".

"Obnosił się ze swoimi poglądami"

Jarosław K. to absolwent prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zanim został żołnierzem WOT, pracował jako specjalista ds. administracji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przy ulicy Dąbrowskiego w Poznaniu. Informacje o zatrudnieniu w ZUS Jarosław K. sam zamieścił na swoim profilu w LinkedIn.

"Inni pracownicy uważali go za dziwnego (...) Chwalił się, że nosi maczetę w plecaku i obnosił się ze swoimi skrajnie rasistowskimi poglądami. Wiem, że go zwolniono, ale nie wiem kiedy dokładnie" - poinformował inny były pracownik ZUS, który napisał na Kontakt24.

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