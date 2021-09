Zabrał auto brata, wjechał w ogrodzenie i uszkodził dwa samochody. 16-latek wytłumaczy się przed sądem

Policjanci myśleli, że zawinił alkohol

Policjanci, którzy pojechali na miejsce zdarzenia, początkowo byli przekonani, że przyczyną takiego stylu jazdy może być alkohol. Gdy dotarli do Łuszczanowa okazało się, że winne nie są promile, a młody wiek i brak uprawnień. - Sprawca to 16-letni mieszkaniec gminy Żerków, który wykorzystał nieobecność brata i bez jego wiedzy zabrał użytkowany przez niego samochód, by wraz z kolegą, również 16-letnim, wybrać się na przejażdżkę – mówi Zaworska.