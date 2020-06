"Zabrał ich do lasu i oświadczył, że mają kopać sobie grób"

Najpierw podstępem miał ich zwabić do auta, potem wywieźć do lasu i kazać kopać grób. 19-latkowi udało się uciec i wezwać pomoc. Jego 19-letniej znajomej nic się nie stało, została już przesłuchana. 29-letni podejrzany usłyszał już zarzuty i najbliższe trzy miesiące spędzi za kratami.

Poszkodowanego przekazano zespołowi medycznemu. Po udzieleniu pomocy został przesłuchany. - Z ustaleń śledczych wynika, że pokrzywdzony został podstępem zwabiony do samochodu bmw nieznanego mu mężczyzny, który poszczuł go psem, a następnie wepchnął do środka. W samochodzie znajdowała się już jego znajoma 19-letnia kobieta. Następnie wszyscy troje pojechali do lasu, gdzie nieznajomy odebrał 19-latkom telefony, a następnie oświadczył, że mają sobie wykopać grób. Jednocześnie zarzucił młodym ludziom, że go okradli - podał nadkom. Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji.