Wzięli pod lupę oszustwa "na blik" i zatrzymali siedem osób. Nawet 200 poszkodowanych w całej Polsce

Lubuska policja rozbiła zorganizowaną grupę, która według śledczych miała oszukać nawet 200 osób w całej Polsce. Do tego celu wykorzystywali media społecznościowe i system płatności BLIK.

Oszustwa i wyłudzenia były ich sposobem na życie. Do czasu. Lubuska policja rozbiła grupę, która specjalizowała się w oszustwach "na blik" i działała na terenie całej Polski. Łatwo nie było, bo to bardzo hermetyczne środowisko. Funkcjonariusze rozpracowywali je od stycznia 2019 roku.

Jak działali? - Oszuści wykorzystywali do tego celu system płatności BLIK, a w zasadzie zaufanie i naiwność osób, bo sam system jest bardzo bezpieczny. W pierwszej kolejności wykorzystywali oprogramowanie do przejmowania kont na facebooku. Po kliknięciu na sugerowane do obejrzenia filmy zamieszczane na stronach internetowych znanych wydawców, następowało przekierowanie na automatyczne przetwarzanie danych teleinformatycznych - tłumaczy nadkom. Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji.

Kiedy taka osoba postronna dysponowała już loginem i hasłem do konta portalu społecznościowego, wystarczyło się tylko zalogować i skontaktować się, z którąś z osób z grona znajomych. Następnie zdobyć jej zaufanie i poprosić przez komunikator o przesłanie kodu BLIK. - Potem nie było większych problemów, aby taki kod przesłać. A co za tym idzie, umożliwić wypłacanie przez oszustów pieniędzy z bankomatów - dodaje Maludy.

Wśród poszkodowanych przez tę grupę jest co najmniej 200 osób Lubuska policja

Z danych policji wynika, że w ten sposób oszukano co najmniej 200 osób. Ile straciły? Zazwyczaj były to transakcje od tysiąca do trzech tysięcy złotych.

Zatrzymano siedem osób

Nad sprawą pracowali funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą oraz dochodzeniowo-śledczą gorzowskiej policji. Do pierwszych zatrzymań doszło między październikiem 2019 roku a styczniem 2020 roku. Wówczas sześć osób usłyszało zarzuty związane z oszustwem, także komputerowym i zostały tymczasowo aresztowane. Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli specjalistyczny sprzęt służący do tego rodzaju przestępczości.

- 21 maja 2020 roku na terenie Szczecina funkcjonariusze z lubuskiej policji zatrzymali lidera zorganizowanej grupy przestępczej. To osoba kierująca wszystkimi działaniami w grupie, w której istniał swoisty podział na role. 34-latek z województwa zachodniopomorskiego usłyszał łącznie 35 zarzutów związanych z oszustwami oraz wydawaniem poleceń. Bartosz P. kierował zorganizowaną grupą przestępczą, której wszyscy jej członkowie uczynili sobie z oszustw stałe źródło dochodu - mówi Maludy.

Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia, a pozostałym sześciu osobom 8 lat.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim.

Autor:aa/gp

Źródło: TVN24